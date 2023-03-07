شكرا لقرائتكم أمير الشرقية لمتقاعدي أرامكو: آمل أن تكونوا حملتم خبرات مثمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، عددًا من المتقاعدين من شركة أرامكو السعودية من جنسيات مختلفة بحضور رئيس لجنة المتقاعدين الأستاذ علي محمد البلوشي.

جهود موظفي أرامكو

وثمن أمير المنطقة الشرقية جهود موظفي أرامكو وما قدموه طوال سنوات عملهم من إسهامات لخدمة المملكة والمنطقة على وجه الخصوص، قائلًا “سعدت برؤيتكم ونرحب بكم نيابة عن حكومة المملكة ومواطنيها وبشكل خاص أهالي المنطقة الشرقية بعد الوقت الذي قضيتموه في هذه المنطقة وغيرها من المناطق وآمل أن تكونوا قد حملتم معكم خبرات مثمرة وذكريات أثناء إسهامكم في التقدم وتحقيق الإنجازات خلال عملكم في أرامكو السعودية العملاقة”.

وألقى غاري بارنيز كلمة نيابة عن المتقاعدين عبر فيها عن سعادته بزيارة المملكة والعودة للمنطقة التي قضى فيها سنوات عديدة حياته خلال عمله في أرامكو السعودية، مشيدًا بما شاهده في المملكة من تطور ونمو، مقدمًا الشكر لأمير المنطقة الشرقية على استقباله له ولزملائه المتقاعدين من أرامكو السعودية.

حضر اللقاء الأستاذ خالد بن خليفة الملحم النائب الأعلى لشؤون أرامكو السعودية وعدد من القيادات.