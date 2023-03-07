شكرا لقرائتكم الوطنية للإسكان تُطلق دار خزام شمال الرياض بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت الشركة الوطنية للإسكان مشروع دار خزام، أحد مشاريع المرحلة الأولى من ضاحية خزام في مدينة الرياض لمستحقي الدعم السكني بالشراكة مع شركة دار للتطوير العقاري، وضمن الجهود المبذولة بالتعاون مع القطاع الخاص في توفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة والسعي في تقديم خيارات متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية.

مشاريع السكنية المتكاملة

ويُوفّر مشروع دار خزام 270 وحدة سكنية على مساحة تجاوزت 27 ألف م2، بشقق عصرية تم تصميمها وفق أعلى معايير جودة الحياة وبمساحات سكنية تراوحت ما بين139 – 176 متراً مربعاً، وبأسعار تبدأ من 350 ألف ريال.

‏‎ويُعد المشروع امتدادًا لجهود “الوطنية للإسكان” في توفير مشاريع حيوية ذات طابع حضاري ومميز داخل ضواحي ومجتمعات متكاملة الخدمات والمرافق، ويأتي ضمن خطط التوسع المستمرة لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية المناسبة للقدرات الشرائية.

‏‎يذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.