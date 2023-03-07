شكرا لقرائتكم استدعاء 484 مركبة فورد بسبب خلل فني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 484 مركبة من نوع فورد “F-150” موديل سنة 2021، بسبب خلل في محرك المساحات الأمامية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم، إنه “لسلامتكم .. نعلن عن استدعاء 484 مركبة من نوع فورد “F-150″ لسنة 2021”.

سبب الاستدعاء

وأرجعت سبب الاستدعاء إلى وجود خلل في محرك المساحات الأمامية قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب من إعاقة الرؤية في ظروف معينة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

وأوضحت التجارة أن الإجراء المطلوب من المستخدمين هو التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.