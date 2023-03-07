شكرا لقرائتكم عاجل| الشؤون الإسلامية تضبط إمامًا بالرياض يستغل مستودع الجامع لجمع التبرعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - باشرت الفرق الرقابية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ضبط إمام جامع في شرق العاصمة الرياض يقوم بجمع التبرعات النقدية والعينية، حيث قام باستغلال مرافق الجامع وإحداث بناء عشوائي من الحديد “هنقر” مخالف للنظام ويخلو من أي وسائل لحفظ المواد الغذائية التي يتم تخزينها فيه، بالإضافة إلى مخالفة التعاميم التي أصدرتها الوزارة بمنع جمع التبرعات النقدية والعينية إلا عبر القنوات الرسمية.

وأشارت الوزارة في بيانها الرسمي إلى أن الفرق الرقابية قامت بتحرير الواقعة وتوثيقها، وإحالته إلى جهات الاختصاص بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف.

وتهيب الوزارة في ختام بيانها بالمواطنين والمقيمين بالتعاون معها في الإبلاغ عن أي شخص يقوم بجمع التبرعات من منسوبي المساجد عبر الاتصال بمركز خدمات المستفيدين (1933)، أو التواصل مع فروع الوزارة بالمناطق، مؤكدة على أهمية دور متابعات الخليج 365 والمقيم في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.