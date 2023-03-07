شكرا لقرائتكم مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات للوظائف العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية على رتبة (جندي أول، جندي) للكادر النسائي، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

طريقة الاستعلام

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أنه يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.