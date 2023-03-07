السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة الصناعة بالمنطقة



الدمام 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز أحمد الشعيبي بمناسبة تعيينه، ويرافقه مدير الفرع السابق حمد سعد الدوسري بمناسبة إحالته للتقاعد.

وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية الجهود التي قدمها الدوسري خلال فترة عمله متمنياً له التوفيق، كما تمنى التوفيق والنجاح للشعيبي في مهام عمله.

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13:56ت م

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