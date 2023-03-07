السعودية اليوم / تجمع القصيم الصحي يدشّن مؤتمر القصيم الدولي للعناية الحرجة بحديثي الولادة ببريدة



بريدة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

دشّن تجمع القصيم الصحي اليوم، أعمال مؤتمر القصيم الدولي للعناية الحرجة بحديثي الولادة، الذي ينظمه مستشفى الولادة والأطفال ببريدة ويستمر على مدى ثلاثة أيام في فندق موفنبيك القصيم بمدينة بريدة.

ويستعرض المؤتمر أهم مستجدات الرعاية الطبية في مجال رعاية حديثي الولادة، وأفضل الممارسات الطبية المبنية على البراهين والأدلة العلمية لتحسين جودة الخدمات والعناية بحديثي الولادة، بمشاركة 23 متحدثًا على المستوى المحلي والدولي.

ويصاحب المؤتمر فعاليات ومعارض تبرز أحدث ما توصلت إليه مستجدات الرعاية الصحية بطب حديثي الولادة وخدمات صحية للمرضى، مؤكدًا أهمية هذه البرامج والملتقيات العملية ودورها في تعزيز المهارات وتأهيل الممارسين الصحيين والرفع من قدرتهم المهنية، آملاً أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه والخروج بتوصيات هادفة.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في مجال العناية الحرجة بحديثي الولادة من مختلف دول العالم من بينها الإمارات ومصر وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة، إضافة إلى مشاركة عددٍ من الأطباء السعوديين.

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13:51ت م

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