السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة



الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جيري كننغهام.

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13:33ت م

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