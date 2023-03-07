

النبهانية 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة النبهانية، بالتعاون مع برنامج سوسة النخيل الحمراء بمنطقة القصيم أمس, ورشة عمل بعنوان " سوسة النخيل الحمراء وطرق مكافحتها".

وتطرقت ورشة العمل إلى تطورات حياة سوسة النخيل ، وأضرارها وكيفية الكشف عنها، وطرائق مكافحتها، وأهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصابة، إلى جانب التعريف بجهود الوزارة في مكافحة سوسة النخيل والحد من خطورتها.

// انتهى //

13:29ت م

0077





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مكتب وزارة البيئة بالنبهانية يقيم ورشة عمل " سوسة النخيل الحمراء وطرق مكافحتها " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.