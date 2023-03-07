

حائل 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل أمس, ورشة عمل للمزارعين بعنوان "السياحة الزراعية"، وذلك ضمن برامج الوزارة الإرشادية والتوعوية بالمنطقة.

ونوه مدير مكتب الوزارة بالمنطقة حمود الشلاش خلال الورشة بما تتميز به المنطقة من مقومات السياحية وما تشكله تضاريسها المختلفة من عناصر جذب سياحي ينعكس على السياحة الزراعية وعلى التوجه إلى هذا النشاط الواعد لما تتميز به منطقة حائل من وجود مزارع منتجة قابلة لإضافة الأنشطة السياحية والترفيهية.

// انتهى //

13:17ت م

0071





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بيئة حائل تنظم ورشة عمل للمزارعين بعنوان "السياحة الزراعية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.