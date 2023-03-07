

الدمام 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

قدمت عيادة التجميل وتقويم حِجَاج العين في مستشفى العيون التخصصي بالظهران أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، خدماتها لأكثر من 4000 مراجع خلال عام 2022م.

وأوضح تجمع الشرقية الصحي، أن أبرز الحالات التي يتم علاجها في عيادة تجميل وتقويم حِجَاج العين بالمستشفى هي حالات محجر العين التي تتضمن الأورام والالتهابات المناعية والغدة الدرقية والكسور، وحالات الجفون ومنها تدلي الجفون وانتفاخات الجفون بسبب ترهل الجلد وبروز الأكياس الدهنية مع تقدم العمر وكذلك مشاكل القناة الدمعية وانسداده.

وبين التجمع أن حالات تدلي الجفون هي الأكثر شيوعاً في قسم العيادات التجميلية وهي تصيب الكبار والصغار وحديثي الولادة لأسباب مختلفة منها عيوب خلقية والتهابات وبعض الممارسات الخاطئة مثل دعك العينين ووضع العدسات اللاصقة بالطريقة الخاطئة باستمرار وبعض حالات حقن البوتكس.

وأفاد تجمع الشرقية الصحي، أن حالات انسداد القناة الدمعية الخلقي الذي يأتي مع الولادة يعد من الحالات الجراحية التي يتم إجراؤها للرضع وقد يسبب التهابات متكررة في حال فشل التدليك للقناة الدمعية في السنة الأولى من العمر، هذا بالإضافة للعديد من العمليات التي يتم إجراؤها للكبار كإجراء تقويمي أو تجميلي عند رغبة المريض.

وأشار إلى إجراء المستشفى للعديد من الدراسات البحثية عن أمراض العيون وعلاجاتها والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذه العلاجات.

// انتهى //

13:17ت م

0070





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 4 آلاف مراجع لعيادات تجميل وتقويم حِجَاج العين في مستشفى العيون التخصصي بالظهران السعودية اليوم 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.