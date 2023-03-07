السعودية اليوم / الجيومكانية و "اكسبرو" توقعان مذكرة تفاهم



الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

وقعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية مذكرة تفاهم تهدف إلى الاستفادة من البيانات والمعلومات والخبرات والإمكانات المتاحة والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار التعاون والتنسق بين الجهات الحكومية.

ووقّع المذكرة من جانب الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، ومن جانب هيئة الإنفاق والمشتريات الحكومية الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان.

وتضمنت المذكرة بحث فرص توحيد نماذج العقود وتطوير الاتفاقيات الإطارية في المشاريع المتعلقة بالمساحة والمعلومات الجيومكانية، بالإضافة إلى بحث إمكانية تحويل المشاريع ذات الطابع الجيومكاني إلى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية لدراستها والتأكد من عدم إزدواجيتها، ومعرفة كامل الاشتراطات والمعايير الخاصة بالهيئة.

// انتهى //

13:09ت م

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