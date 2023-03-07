السعودية اليوم / سفير المملكة لدى العراق يلتقي وكيل وزارة الخارجية العراقية



بغداد 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جُمْهُوريَّة العراق عبدالعزيز بن خالد الشمريّ، في بغداد، اليوم، وكيل وزارة الخارجية العراقية عمر البرزنجيّ.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة تنسيق التعاون في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المُشترَك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين خاصةً تلك التي تتعلق بالدعم المتبادل في الترشيح لشغل مناصب في المُنظمات الدوليَّة، كما اتفقا على تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشاد البرزنجي بعمق العلاقات الأخويَّة بين البلدين.

// انتهى //

12:56ت م

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