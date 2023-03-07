السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض يستقبل مدير السعودية اليوم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة



الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض عبدالله بن نشاط السبيعي.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الفرع والجهود التنظيمية والدعوية والدورة العلمية الموحدة التي يقيمها فرع الوزارة بالمنطقة.

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12:49ت م

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