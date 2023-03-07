شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقدم شكوى رسمية ضد الاتحاد لسبب مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قدم مجلس إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، شكوى رسمية ضد نادي الاتحاد، قبل الكلاسيكو المرتقب بين الطرفين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

النصر يقدم شكوى رسمية ضد نادي الاتحاد.. والرابطة ترد

ووفقًا لما كشفه الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، فإن النصر قدم شكوى أمام الرابطة المحترفة، ضد الاتحاد، بسبب أزمة تذاكر الكلاسيكو.

وأشار الحميدي في تصريحات تلفزيونية، عن اتهام النصر، للإدارة الاتحادية، ببيع جميع تذاكر الكلاسيكو، بما فيها النسبة المخصصة للعالمي.

وأكد الإعلامي الرياضي، على اتخاذ الرابطة، قرارًا عاجلًا بعد شكوى النصر، بمساءلة نادي الاتحاد.

وقامت الرابطة على الفور بمساءلة مسؤولي نادي الاتحاد، والذين نفوا الاتهامات الموجهة إليهم، من الإدارة النصراوية، وأكدوا على التزام النادي ملتزم بجميع النسب المتفق عليها، بخصوص تذاكر الكلاسيكو.

موعد مباراة النصر والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي والقنوات الناقلة

وفي ذات السياق من المقرر أن يقع النصر ضيفًا على الاتحاد مساء الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في كلاسيكو الدوري السعودي

وتنقل شبكة قنوات SSC جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، وكذلك جميع مباريات البطولة، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

قبل كلاسيكو الخميس.. موقف الاتحاد والنصر في جدول ترتيب الدوري السعودي

يقع النصر في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري السعودي حاملًا في رصيده 48 نقطة، بينما يرتكز العميد في الوصافة برصيد 46 نقطة.