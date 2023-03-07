السعودية اليوم / البرلمان العربي يشيد بجهود الدول العربية لدعم وتمكين المرأة



القاهرة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

أشاد البرلمان العربي بالجهود التي تبذلها الدول العربية لدعم وتمكين المرأة والدفع بها قدماً نحو مراكز صناعة القرار، موضحاً أن المرأة العربية احتلت أرفع المناصب وأسهمت من خلالها في تنمية مجتمعها ونهضته.

ودعا البرلمان في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى ضرورة تعزيز التكاتف والتعاون بين دول العالم من أجل النهوض بأوضاع المرأة وحمايتها خاصة في ظل الصراعات المسلحة التي تشهدها بعض بلدان المنطقة العربية، وأيضاً ما تعانيه المرأة الفلسطينية من أوضاع مريرة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.

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11:37ت م

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