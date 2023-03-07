السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة



الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة، العقيد مسعود بن خالد القبع بمناسبة تعيينه قائداً للقوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة الرياض.

وتمنى معاليه التوفيق والنجاح له فيما كلف به.

// انتهى //

11:20ت م

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