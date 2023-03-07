السعودية اليوم / أمانة منطقة القصيم تواصل أعمال تحسين المشهد الحضري بالرس



الرس 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

تواصل أمانة منطقة القصيم ممثلة بلدية محافظة الرس أعمال معالجة التشوهات البصرية لشهر فبراير من خلال إزالة المخلفات والأنقاض في المواقع السكنية وطمس الكتابات المشوهة للمظهر العام وصيانة كافة الطرق والشوارع باستبدال أعمدة الإنارة وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس بجاد الجبرين أن البلدية تسعى بالعمل لتعزيز مفهوم أنسنه المدن من خلال تشجير وتأهيل الممرات والمضامير وتسويرها بشكل جمالي وبهوية متنوعة بهدف رفع مستوى جودة الحياة وبما يتماشى مع رؤية

وشملت الأعمال المنفذة خلال الحملة طمس الكتابات العشوائية وإعادة طلاء الجدران، حيث لقيت الحملة مشاركة فاعلة من الطلاب الذين أسهموا في طلاء جدران المدارس، وإزالة الكتابات العشوائية التي رصدت بالجدران الخارجية والأسوار.

// انتهى //

10:33ت م

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الرس 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واستواصل أمانة منطقة القصيم ممثلة بلدية محافظة الرس أعمال معالجة التشوهات البصرية لشهر فبراير من خلال إزالة المخلفات والأنقاض في المواقع السكنية وطمس الكتابات المشوهة للمظهر العام وصيانة كافة الطرق والشوارع باستبدال أعمدة الإنارة وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة.وأوضح رئيس البلدية المهندس بجاد الجبرين أن البلدية تسعى بالعمل لتعزيز مفهوم أنسنه المدن من خلال تشجير وتأهيل الممرات والمضامير وتسويرها بشكل جمالي وبهوية متنوعة بهدف رفع مستوى جودة الحياة وبما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وتعزيز العمل التطوعي في المجتمع، وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية، لتسهيل معالجتها والارتقاء بالمظهر العام لهذه المواقع.وشملت الأعمال المنفذة خلال الحملة طمس الكتابات العشوائية وإعادة طلاء الجدران، حيث لقيت الحملة مشاركة فاعلة من الطلاب الذين أسهموا في طلاء جدران المدارس، وإزالة الكتابات العشوائية التي رصدت بالجدران الخارجية والأسوار.// انتهى //10:33ت م0036

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