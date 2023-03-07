السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تُعالج 9 عناصر من التشوه البصري خلال شهر فبراير



عرعر 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية تسعة عناصر من التشوه البصري في عدد من المواقع خلال شهر فبراير للعام الحالي، وذلك امتدادًا لمبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقضاء على كافة مظاهر التشوه البصري والحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الأعمال شملت إزالة 176337 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 5547 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 51 سيارةً تالفةً مهملةً من الشوارع والأحياء ، إضافة إلى معالجة 587 حاويةً من حاويات النظافة سواء بالاستبدال أو إعادة الطلاء ، ودهان 8348 متراً طولياً من البلدورات والخطوط الأرضية للطرق ، وإزالة وتحسين 2352 من حواجز الحفريات الخرسانية، ومعالجة 3794 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات، كما عملت على صيانة 1412 عموداً وفانوس إنارة، وإصلاح 6179 متراً مربعاً من "إنترلوك" وبلاط الأرصفة المتهالكة.

وأشارت إلى استمرار أعمالها للقضاء على كافة مظاهر التشوه البصري من خلال رصد تلك المظاهر عن طريق فرق مختصة أو من خلال تلقي شكاوى المواطنين عبر الرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 أو حسابات التواصل الاجتماعي للأمانة والبلديات التابعة أو عبر موقع بلدي الذي يوفر العديد من الخدمات البلدية لتسهيل التواصل والاستجابة لشكاوى المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

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10:21ت م

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