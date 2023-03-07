السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية



طوكيو 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال وقع قبالة سواحل مدينة كوشيرو الواقعة بالجزيرة وعلى عمق 70 كيلومترا, فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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