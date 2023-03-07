

مانيلا 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 6 درجات اليوم منطقة مينداناو في الفلبين.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض, ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

09:59ت م

0028





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة مينداناو بالفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.