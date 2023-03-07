السعودية اليوم / مستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية يُناقش تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة



جدة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

التقى مستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية المهندس محمد الساعاتي أمس، المدير التنفيذي بالوكالة للأمم المتحدة ينس واندل، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والمقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين المؤسستين.

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09:40ت م

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