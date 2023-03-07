

مكة المكرمة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتوعية الرقمية جهودها التوعوية أثناء عطلة نهاية الفصل الدراسي الثاني، لما يشهده المسجد الحرام من تزايد ملحوظ في أعداد قاصديه.

وأكد وكيل إدارة المراكز التوعوية علي بن محمد العساف أن الإدارة سخرت كافة طاقاتها البشرية والتقنية لتقديم البرامج التوعوية الرقمية لقاصدي المسجد الحرام عبر مراكزها الرقمية وشاشاتها التفاعلية بما يحقق صحة أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ويثري تجربتهم ويعزز من تعظيم المسجد الحرام.

من جانبه أفاد وكيل إدارة إعداد المحتوى التوعوي يوسف بن عبدالوهاب أبابطين أن الإدارة استعدت قبل الإجازة بوقت كافِ بتأمين المراكز التوعوية بالمحتوى التوعوي الرقمي والورقي والتأكد من جاهزيتها بالمحتوى التوعوي وقد حرصت على المساندة التوعوية الميدانية في المراكز التوعوية.

// انتهى //

09:07ت م

0021





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تكثف جهودها التوعوية داخل المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.