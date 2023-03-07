

كانيبيرا 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

رحبت أستراليا بالاتفاق في الأمم المتحدة على معاهدة عالمية لحماية أعالي البحار والتأكد من استخدامها على نحو مستدام.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان أمس إن "المعاهدة الجديدة توفر حماية أقوى لمحيطاتنا وتزيد من فرص التعاون الدولي، بما في ذلك في مجال العلوم البحرية والمناطق البحرية المحمية (MPAs) في أعالي البحار".

// انتهى //

03:03ت م

0008





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أستراليا ترحب بالاتفاق في الأمم المتحدة على معاهدة عالمية لحماية أعالي البحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.