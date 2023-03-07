شرف المهنة والزي لممتهني التقييم - #عاجل

طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مشروعا جديدا تحت مسمى «قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها» بهدف تطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها لتعزيز الحماية النظامية والشفافية عند مزاولة المهنة الأمر الذي يؤدي إلى تقديم مستويات مهنية محترفة.

الزي المناسب

وتضمنت أبرز المواد الواردة في المشروع، أن يحافظ المقيم المعتمد على شرف المهنة ومكانتها ولا يقوم بأي تصرفات تخل بثقة الناس به أو بالمهنة كما يجب عليه أن يظهر خلال مزاولته المهنة بالزي المناسب ولا يخالف العرف وأن يتحلى المقيم في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي ليس فقط أثناء مزاولته المهنة بل وخارج نطاق عمله أيضا.

وألزم المشروع المقيم بالحرص على التطوير والتعليم المهني ومتابعة كل ما هو جديد من أنظمة ولوائح ذات صلة في مهنته متجنبا أي خطأ أو تقصير، كذلك لا يجب للمقيم المعتمد متابعة مزاولة مهنته في حال صدور قرار نهائي بالإيقاف في حقه.

عقد مكتوب

نظم المشروع العلاقة بين المقيم المعتمد والعميل، حيث يجب على المقيم قبل موافقته على العمل التأكد من قدرته على أدائه في الوقت المحدد وعلى الوجه المطلوب وفقا للمعايير والأنظمة واللائحة المعتمدة كما يجب أن يكون هناك عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب وفق ما تحدده اللائحة، فيما يجب على المقيم المعتمد أداء أعمال التقييم من خلال عقد مكتوب يتم فيه تحديد الالتزامات والواجبات والحقوق ويجب على العقد أن يتضمن بحد أدنى المتطلبات الواردة في نموذج التعاقد المعتمد بهذا الخصوص، كما يلتزم المقيم المعتمد بتضمين تقرير التقييم النهائي الصادر عنه المتطلبات الواردة في نموذج التقرير المعتمد بهذا الخصوص.

نطاق التعاقد

شدد المشروع على أنه لا يجوز للمقيم المعتمد القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد وذلك لزياده التكاليف أو تقديم قيمة قبل إعداد تقريره وفقا للأنظمة واللوائح والمعايير المهنية المعتمدة أيضا لا يجب على المقيم المعتمد ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم، ويجب على المقيم الالتزام بأحكام العقد الموقع مع العميل وبالأنظمة واللوائح المعتمدة ويجب على المقيم المعتمد بذل الجهد والعناية المطلوبة والدقة والسرعة لأداء عمله وفقا لنطاق التعاقد وأصول المهنة المعتمدة لدى الهيئة.

اشتراطات على المقيم المعتمد

- لا يجوز خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته

- عدم تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة

- توثيق البيانات مع التحقق من صحتها

- المحافظة على سرية المعلومات

- منع تحصيل الأتعاب من الغير إلا بموافقة مكتوبة

- عدم نشر أي بيانات دون إذن من جهات الاختصاص

- اتخاذ مقر ملائم للمهنة وإظهار التراخيص الممنوحة له

- التعاون التام مع الإدارة المختصة لتحقيق أغراض الرقابة