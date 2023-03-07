السعودية اليوم / سمو ولي العهد يستعرض مع وفد المكتب الدولي للمعارض ملف المملكة لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030



الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير

وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية

حضر الاستقبال معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.

فيما حضر من جانب المكتب الدولي للمعارض الأمين العام للمكتب السيد ديمتري كيركنتزس وعدد من كبار المسؤولين في المكتب الدولي للمعارض.

// انتهى //

01:47ت م

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الرياض 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض اليوم رئيس المكتب الدولي للمعارض السيد باتريك سبيكت والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو2030.حضر الاستقبال معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.فيما حضر من جانب المكتب الدولي للمعارض الأمين العام للمكتب السيد ديمتري كيركنتزس وعدد من كبار المسؤولين في المكتب الدولي للمعارض.// انتهى //01:47ت م0006

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