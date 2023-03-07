«خلينا نمشي».. فعالية لتحفيز المجتمع المكي على الرياضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع اليوم الوطني للمشي، أطلقت أمانة العاصمة المقدسة فعالية «خلينا نمشي»، بمشاركة مكتب وزارة الرياضة، ونادي الوحدة، والتجمع الصحي، وفريق مكة بارك، وعدد من الأهالي وذلك بممشى النسيم. وتسعى الفعالية إلى رفع معدل الممارسين لهذه الرياضة، ونشر ثقافة المشي، لأنها إحدى أهم ركائز تعزيز الصحة العامة، إضافة إلى تحفيز كل فئات المجتمع، وتحسين برنامج جودة الحياة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة. ماذا عملت الأمانة للفعالية؟





هيأت أماكن ملائمة وممرات مشاة مجهزة



صممت الأماكن وفق أعلى المعايير الفنية والجمالية



إيجاد متنفسات دائمة وإتاحة الفرصة في ممارسة هذه الرياضة



تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030



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