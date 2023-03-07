مناقشة تطبيق الإجراءات الجزائية للأشخاص ذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ورشة بعنوان «تكييف المنظومة العدلية للأشخاص ذوي الإعاقة»، وذلك ضمن أهدافها في رفع مستوى الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم في المجتمع وتعزيز كل الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات، والعمل على تكامل خدماتها فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

هدفت الورشة إلى تلمس الاحتياج التشريعي والحقوقي لتكييف الإجراءات الجزائية للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى حلول مشتركة موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة مع الاستفادة من التجارب العالمية بما يحقق (إصلاح الجاني) عبر تبني برامج نوعية مشتركة تكفل لهم حقوقهم.

كما ناقشت آلية تطبيق الإجراءات الجزائية للأشخاص دوي الإعاقة وطرق تنفيذها من القطاعات ذات العلاقة، بما يتناسب مع كل إعاقة، واستعرضت الهيئة خلال الورشة بعض الدراسات والأبحاث المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ودورها في سن التشريعات والأنظمة المتعلقة بهم.

فيما استعرضت الورشة الآثار النفسية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في السجون والاصلاحيات، وطرق تهيئة البيئة المادية وغير المادية للأشخاص ذوي الإعاقة. وحظت الورشة بمشاركة واسعة من ممثلي الإدارات التشريعية والقانونية.