شكرا لقرائتكم خبر الشورى يوافق على مشروعات مذكرات واتفاقيات للتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت جلسة مجلس الشورى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، أمس، والتي تضمنت تقارير اللجان المتخصصة حيال عدد من مشروعات مذكرات التفاهم واتفاقيات للتعاون.

وأصدر قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة، ومجلس الدولة في مصر بالمجال القانوني.

كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، للتعاون في المجال الثقافي.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة، وإدارة الطاقة الوطنية في الصين في مجال طاقة الهيدروجين النظيفة، بعد عرض لجنة الطاقة والصناعة تقريرها بشأن المذكرة.