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الشورى يوافق على مشروعات مذكرات واتفاقيات للتعاون

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- بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت جلسة مجلس الشورى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، أمس، والتي تضمنت تقارير اللجان المتخصصة حيال عدد من مشروعات مذكرات التفاهم واتفاقيات للتعاون.

وأصدر قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة، ومجلس الدولة في مصر بالمجال القانوني.

كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، للتعاون في المجال الثقافي.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة، وإدارة الطاقة الوطنية في الصين في مجال طاقة الهيدروجين النظيفة، بعد عرض لجنة الطاقة والصناعة تقريرها بشأن المذكرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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