شكرا لقرائتكم خبر استبدال القطع المطرزة حول الحجر الأسود والركن اليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت وكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود، والركن اليماني (الكينار)، واستبدالها بقطع مطرزة بخيوط القصب الذهبي، إذ نفذ عملية التبديل 6 من أمهر الخياطين بالمجمع، وتم تغيير الكينارين خلال 20يوما، بمعدل 10 أيام لكل كينار، وذلك مراعاة لتزايد أعداد الطائفين، وعدم مضايقتهم في السلام علي الحجر الأسود والركن اليماني.

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي، بأن كينارات الحجر الأسود والركن اليماني يتم تطريزها وفق أعلى معايير الجودة، وبأحدث التقنيات المستخدمة في التطريز الآلي (ماكينة تاجيما)، وقال «يتم استخدام خيوط القصب ذات اللون الذهبي في عملية التطريز للكينارات، ليتم بعد ذلك تطريزها على قطعة من قماش الساتان الأسود، وفق التصاميم المدخلة لماكينة تاجيما» .

وبين أن الإدارة العامة لصيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام التابعة للوكالة، تعمل على المتابعة الميدانية المستمرة لكسوة الكعبة المشرفة، منها هذه الكينارات، ليتم استبدالها أو معالجتها فور وجود أي ملاحظات.

من جهة ثانية، حشدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 70 خدمة الكترونية و9 تطبيقات ذكية، وعددا من الروبوتات، للتعقيم والتعطير وتقديم ماء زمزم بواقع نصف مليون لتر يوميا، يتم توزيعها على الحافظات المنتشرة في جنبات وأروقة الحرمين، والمشربيات ونوافير الشرب، بشكل آمن ومعقم، وفق نظام مراقبة قائم على التأكد من نقاء الماء وتقديمه مبردا سائغا للشاربين.

كما تضمنت التطبيقات والخدمات التي تعين ضيوف الرحمن على أداء نسكهم، إجابة السائلين وخدمات المعتكفين، إذ خصصت الرئاسة منظومة خدمات متكاملة للمعتكفين، فجهزت أماكن بدروم توسعة الملك فهد تجهيزا كاملا بمختلف الخدمات المفصلة للمعتكفين، كدواليب للأمتعة مزودة بخدمات تقنية تسهم في تهيئة البيئة الخاشعة لهم، وكذلك وبالتعاون مع وزارة الصحة تم توفير 100 طبيب وطبيبة للمعتكفين، حرصا على صحتهم وسلامتهم وذلك عبر مواقع خاصة على مدار الساعة.

من جهة ثانية خصصت الرئاسة ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية عددا من الحلقات القرآنية يعمل عليها نحو 130 معلما ومعلمة؛ وذلك ضمن برامجها الموجهة لقاصدي بيت الله الحرام، حرصا منها على تعليم كتاب الله تعالى وتفسيره وتجويده، فيما تهتم مقرأة الحرمين الشريفين بتعليم القرآن الكريم باستخدام التقنية الحديثة، ويكون ذلك عن طريق البث من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم «عن بعد»، ليستفيد منها ملايين المسلمين من كل بقاع الأرض، إضافة الى تخصيص عدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بلغات عدة أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، كما تم إيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير)، حيث وزعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.

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