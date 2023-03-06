شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن السعودي بعد خسارة الهلال أمام الفتح اليوم الأثنين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهو ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز الفتح على الهلال اليوم الأثنين الموافق السادس من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي.

خسارة الهلال أمام الفتح

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الهزيمة على يد الفتح بهدفين مقابل هدف، حيث أهداف المواجهة كلًا من كريستيان تيلو وخالد عيسي الغنام لصالح فريق الفتح في الدقائق 39 و80، بينما سجل هدف الهلال الوحيد اللاعب صالح الشهري في الدقيقة الـ94 لتنتهى المواجهة بفوز الفتح بهدفين مقابل هدف.

ترتيب دوري روشن السعودي

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفتح إلى النقطة رقم 31 في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد الهلال عند النقطة رقم 33 في المركز الخامس وجاء ترتيب دوري روشن السعودي على النحو التالى:

1-النصر: 46 نقطة.

2- الاتحاد: 44 نقطة.

3- الشباب: 40 نقطة.

4- التعاون: 34 نقطة.

5- الهلال: 33 نقطة.

6- الفتح: 31 نقطة.

7- الطائي: 25 نقطة.

8- الفيحاء: 23 نقطة.

9- ضمك: 22 نقطة.

10- الاتفاق: 22 نقطة.

11- أبها: 22 نقطة.

12- الرائد: 21 نقطة.

13- الوحدة: 20 نقطة.

14- الخليج: 16 نقطة.

15- العدالة: 16 نقطة.

16- الباطن: 6 نقاط.