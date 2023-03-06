زيارات ميدانية لدعم المحتاجين وبحث الحالات الاجتماعية

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يهدف المشروع إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية للزيارات الميدانية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، وتحقيق استراتيجية الوزارة بتفعيل دور القطاع الخاص بالانتقال إلى الدور التشريعي والرقابي، وتشغيل خدمات الوزارة، وتقديم الدعم للمستفيدين على أكمل وجه.
ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى المستفيدين من الضمان الاجتماعي في منطقتي الرياض وحائل، حيث ينفذ المراقب الميداني زيارات ميدانية دورية للتحقق من أهلية المستفيدين والوقوف على أوضاعهم، لدراسة مدى احتياجاتهم واستحقاقهم للخدمات المقدمة من الوزارة.
وتسعى الوزارة إلى دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تم تصميم نظام الضمان الاجتماعي المطور بناء على الاحتياج الفعلي، ومراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية.
أهداف المشروع
- تحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية للزيارات الميدانية
- إشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية
- تقديم الدعم للمستفيدين على أكمل وجه
- التحقق من أهلية المستفيدين والوقوف على أوضاعهم
- دراسة مدى احتياجاتهم واستحقاقهم للخدمات المقدمة
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