تمكين واستثمار المواهب عبر 3 محاور مستقبلية

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وأكد مشاركون أن التنمية لرأس المال البشري هي الأساس لكل برامج التعليم، وأهمية العناية بالموهوبين من الطلاب والطالبات الخليجيين، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وتسخير البيئات المناسبة لهم لتمكينهم، مؤكدين أن الاستثمار يكون بالاكتشاف المبكر للطالب الموهوب من أجل رعايته، واحتضانه وإعطائه الرعاية اللازمة.
وكشف المشاركون أن المبادرات والاستراتيجيات التي تقدمها المؤسسات التي تدعم الموهوبين لها أثر إيجابي على جميع الدول، متطرقين إلى مبادرة «الموهوبون العرب»، التي شارك في نسختها الثانية 1131 طالبا وطالبة من 16 دولة، وتم خلالها اكتشاف 376 موهوبا وموهوبة، حيث سيتاح لهم الالتحاق ببرامج موهبة الإثرائية، لافتين إلى أن المبادرة تأتي امتدادا لخبرة مؤسسة «موهبة» في اكتشاف ورعاية المواهب الشابة العربية والخليجية، وكذلك وجود منظومة متكاملة لتنفيذ البرامج، حيث استطاعت «موهبة» خدمة 20 ألف طالب وطالبة من جميع أنحاء المملكة خلال 2022.
وأشاروا إلى أن الحملات التوعوية المختلفة سبب رئيس في اكتشاف وجذب الموهوبين، وتنمية قدراتهم، والاهتمام بهم، ليتم تحديد احتياجاتهم ورعايتهم رعاية كاملة.
محاور الملتقى
- مستقبل تمكين المواهب في دول الخليج
- تمكين واستثمار المواهب
- التوجيه والإرشاد في تمكين المواهب
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