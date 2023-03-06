شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر دولي للعناية الحرجة بحديثي الولادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح التجمع أن المؤتمر يستمر 3 أيام في فندق موفنبيك بمدينة بريدة، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين المختصين في مجال العناية الحرجة بحديثي الولادة من مختلف دول العالم، مثل: (الإمارات، مصر، كندا، نيوزيلندا، أستراليا، الولايات المتحدة)، إضافة إلى مشاركة عدد من الأطباء المحليين من جدة والرياض والدمام والقصيم.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والعلوم الحديثة، والاطلاع على استراتيجيات حل المشاكل الأكثر شيوعيا، وفي وحدة العناية الحرجة بحديثي الولادة، كما يسعى إلى تحسين وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للعناية بحديثي الولادة، وتعزيز التميز في الممارسات بعلم حديثي الولادة، وكذا التعرف والإلمام بالمستجدات الحديثة لتوفير رعاية صحية متكاملة لحديثي الولادة.
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