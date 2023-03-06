دعم الاعتماد المؤسسي لبرامج جامعة نايف العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف دعم الاعتماد المؤسسي لبرامجها، وقع رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال القياس والتقويم والاعتماد، تحقيقا لرؤية واستراتيجية الجامعة 2019- 2023م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة طارق بن صالح، أن توقيع المذكرة سيدعم جهود الجامعة في تحقيق الأمن العربي المشترك خلال القيام بدورها كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث تهدف المذكرة إلى دعم خطوات الجامعة نحو الريادة في إعداد القادة والخبراء في المجالات الأمنية والارتقاء بجودة أنظمتها الأكاديمية والإدارية، وفق أفضل ممارسات التخطيط وضمان جودة التعليم، والبحث العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية بما يعزز سمعتها عربيا ودوليا؛ حيث تحظى شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية بالموثوقية والمصداقية وذات مرجعية دولية .

وأكد أن المذكرة ستسهم كذلك في تطوير تعاون الجامعة مع الهيئة في مجال القياس والتقويم والاعتماد خلال تبادل المعلومات والتقارير ذات الاهتمام المشترك، وتبادل البحوث المشتركة والزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والدورات وورش العمل وتعزيز قدرات العاملين بالجامعة في مجال القياس والتقويم والاعتماد.

وأعرب نائب رئيس الجامعة عن تقديره للهيئة على تعاونها الذي يعد امتدادا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من كل مؤسسات دولة المقر.

أهداف الاتفاقية

