اعتماد بكالوريوس التمريض لجامعة رياض العلم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد» أمس، اتفاقية لاعتماد برنامج بكالوريوس التمريض لجامعة رياض العلم، وذلك بمقر الهيئة بالرياض. وقع الاتفاقية من جانب الهيئة مدير عام الاعتماد البرامجي بمركز «اعتماد» الدكتور بندر الخيال، ومن جانب الجامعة رئيس الجامعة المكلف الدكتور محمد الرافعي. وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 . وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز «اعتماد» التابع، لها يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها، لتحديد مستويات الجودة لديها.

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