شكرا لقرائتكم خبر 46% لا يعلمون إصابتهم بارتفاع الضغط إلا عند الطبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت أرقام عن بعض الفحوصات الدورية، نشرها المجلس الصحي السعودي، أن 46 % من الأشخاص لا يعلمون أنهم يعانون ارتفاع ضغط الدم إلا بعد الذهاب للطبيب، وأن معدل الشفاء من سرطان الثدي إذا تم الكشف عنه مبكرا يبلغ 95 %.

وأشار المجلس إلى أن 90 % من النساء اللاتي يجرين الفحص الدوري لسرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة يسهل علاجهن.

كما أظهرت الأرقام أن 90 % من الأشخاص الذين يشخصون بسرطان القولون في مراحله المبكرة يتمتعون بحياة أطول، مؤكدا أن 45 % من حالات السكتة القلبية تكون صامتة.

وأوضح أن الفحوصات الدورية مهمة للأطفال وحديثي الولادة للكشف المبكر عن بعض الأمراض الشائعة ليتم علاجها بشكل أفضل.

وتتضمن الزيارات الدورية لعيادات الأطفال القياسات الجسدية كالوزن والطول وضغط الدم والنمو وزيارة طبيب الأسنان للاطمئنان على صحة الفم.

أسباب ارتفاع ضغط الدم







أمراض الكلى



أورام في الغدة الكظـرية



عيوب خلقية معينة في القلب



السمنة وانعدام النشاط البدني



تناول أدوية معينة، مثل:





حبوب منع الحمل

أدوية مضادة للزكام

أدوية لتخفيف الاحتقان

مسكنات أوجاع بدون حاجة إلى وصفة



مضاعفات ارتفاع ضغط الدم





الإضرار بالأوعية الدموية



تمدد موضعي لجدران الأوعية الدموية



توقف القلب



انسداد أو تمزق أوعية دموية في الدماغ



ضعف وتضيق الأوعية الدموية في الكليتين



تكثـف، أو تضيـق، أو تهتك الأوعية الدموية في العينين



مشكلات في الذاكرة أو في الفهم



الوقاية