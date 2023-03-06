شكرا لقرائتكم خبر 46% لا يعلمون إصابتهم بارتفاع الضغط إلا عند الطبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار المجلس إلى أن 90 % من النساء اللاتي يجرين الفحص الدوري لسرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة يسهل علاجهن.
كما أظهرت الأرقام أن 90 % من الأشخاص الذين يشخصون بسرطان القولون في مراحله المبكرة يتمتعون بحياة أطول، مؤكدا أن 45 % من حالات السكتة القلبية تكون صامتة.
وأوضح أن الفحوصات الدورية مهمة للأطفال وحديثي الولادة للكشف المبكر عن بعض الأمراض الشائعة ليتم علاجها بشكل أفضل.
وتتضمن الزيارات الدورية لعيادات الأطفال القياسات الجسدية كالوزن والطول وضغط الدم والنمو وزيارة طبيب الأسنان للاطمئنان على صحة الفم.
أسباب ارتفاع ضغط الدم
- أمراض الكلى
- أورام في الغدة الكظـرية
- عيوب خلقية معينة في القلب
- السمنة وانعدام النشاط البدني
- تناول أدوية معينة، مثل:
- حبوب منع الحمل
- أدوية مضادة للزكام
- أدوية لتخفيف الاحتقان
- مسكنات أوجاع بدون حاجة إلى وصفة
مضاعفات ارتفاع ضغط الدم
- الإضرار بالأوعية الدموية
- تمدد موضعي لجدران الأوعية الدموية
- توقف القلب
- انسداد أو تمزق أوعية دموية في الدماغ
- ضعف وتضيق الأوعية الدموية في الكليتين
- تكثـف، أو تضيـق، أو تهتك الأوعية الدموية في العينين
- مشكلات في الذاكرة أو في الفهم
الوقاية
- تناول الطعام الصحي
- الحفاظ على وزن صحي
- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
- عدم التدخين
كانت هذه تفاصيل خبر 46% لا يعلمون إصابتهم بارتفاع الضغط إلا عند الطبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.