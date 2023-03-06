الحالة المطرية تتواصل على عسير

أكدت توقعات المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة المطرية المتوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى يوم غد الأربعاء على أبها- خميس مشيط- بيشة-سراة عبيدة- أحد رفيدة- الحرجة- تثليث-النماص- بلقرن- المجاردة- محايل- بارق-تنومة، فيما أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

وهطلت، الاثنين، أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، حائل وامتدت إلى أجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما طرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) ومنطقه حائل. وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.