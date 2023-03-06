تطبيق للخدمات وإنجاز معاملات الري

دشن رئيس المؤسسة العامة للري، الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، الموقع الإلكتروني الجديد للمؤسسة على شبكة الإنترنت www.sio.gov.sa، والنسخة المطورة من تطبيق الري للأجهزة الذكية، على منصتي android وiOS، مما سيتيح لمنسوبي المؤسسة وعملائها الاستفادة من البرامج والخدمات المقدمة.

وأوضح نائب الرئيس للتطوير المؤسسي أمجد بن عبدالله الماجد، أن تدشين الموقع الإلكتروني وإطلاق النسخة الجديدة من تطبيق الري، يهدف إلى تقديم المزيد من الحلول الذكية، التي تُسهل طلب الخدمات وإنجاز المعاملات، ومتابعتها إلكترونيًا بجودة عالية، وتوفر الكثير من الوقت والجهد، مؤكدًا حرص المؤسسة على تفعيل التحول الرقمي، وتبنّي الحلول التقنية، التي تسهم في توفير بيئة تعاملية أكثر يسرًا وسلاسة، وبما يواكب رؤية المملكة 2030، في التحول الرقمي والحكومة الرقمية.