تطبيق للخدمات وإنجاز معاملات الري

وأوضح نائب الرئيس للتطوير المؤسسي أمجد بن عبدالله الماجد، أن تدشين الموقع الإلكتروني وإطلاق النسخة الجديدة من تطبيق الري، يهدف إلى تقديم المزيد من الحلول الذكية، التي تُسهل طلب الخدمات وإنجاز المعاملات، ومتابعتها إلكترونيًا بجودة عالية، وتوفر الكثير من الوقت والجهد، مؤكدًا حرص المؤسسة على تفعيل التحول الرقمي، وتبنّي الحلول التقنية، التي تسهم في توفير بيئة تعاملية أكثر يسرًا وسلاسة، وبما يواكب رؤية المملكة 2030، في التحول الرقمي والحكومة الرقمية.
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