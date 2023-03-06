10 أيام بمكة تجمعنا

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فعاليّة «مكة تجمعنا»، وسط حضور كبير من أهالي مكة المكرمة وزوارها من داخل المملكة وخارجها التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في مكة، ورفع مستوى الترفيه، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023، وإثراء تجربة الزوار، علاوة على صناعة فرص لقطاع الفعاليات، وربط الأجيال الحاضرة بتراث الآباء والأجداد من خلال تنوع الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تعكس التراث المكي والحارة القديمة بتفاصيلها العمرانية والثقافية، إضافة إلى التكنولوجيا الترفيهية، التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية. وأتاحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التسجيل والدخول بشكلٍ مجاني للفعاليّة التي تستمر 10 أيام.



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