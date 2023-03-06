إتاحة 10 مهن جديدة لاستقدام العمالة المنزلية عبر مساند

وجاءت المهن الجديدة المتاحة للاستقدام على النحو التالي: عامل عناية شخصية، حارس منزلي، مدرس خاص، خياط منزلي، مدير منزل، مزارع منزلي، قهوجي منزلي، سفرجي منزلي، مباشر منزلي، أخصائي نطق و سمع خاص، مساعد شخصي، عامل مساند، سائقة خاصة.
وتعمل منصة مساند على تنظيم وأتمته عملية الاستقدام بشكل متكامل، حيث تسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها تحديد الجنسية والمهن والأسعار،أو الاطلاع على تقييم العملاء السابقين وغيره دون الحاجة إلى زيارة المكتب.
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