السعودية اليوم / سموُّ نائبِ أمير الشرقية يزورُ المركزَ الوطني للعمليات الأمنية ويطلع على ما يقدمه من خدمات



الدمام 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس

زار صاحبُ السموِّ الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، مركز العمليات الأمنية الموحَّدة (911) في المنطقة الشرقية، واطلع سموُّه على ما يقدمه المركز من خدمات أمنية وإنسانية.

وكان في استقبال سموِّه عند وصوله لمقر المركز بالظهران قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عبدالله بن فهد الفارس، وقيادات ومنسوبي المركز.

وفي بداية الزيارة تجول سموُّه في أقسام المركز، مستمعاً لشرح عن كل قسم والخدمة التي يقدمها، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في تلقِّي البلاغات وضمان إحالتها إلى الجهة المختصة في أسرع وقت وبعدة لغات.

وأشاد سموُّ نائبِ أمير المنطقة الشرقية بالمركز وكفاءة العاملين فيه من شباب وفتيات الوطن، واحترافيتهم في تقديم الخدمة، وقال: " إن القيادة الرشيدة - رعاها الله - حريصة على تقديم كل الدعم للقطاعات الأمنية والخدمية وتجهيز هذه القطاعات بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة؛ ليتمكنوا من تقديم خدمة نوعية متميزة في وقت قياسي.

وأضاف سموُّه: "ما شاهدته اليوم في هذا المركز المتميز من معدات متطورة وتقنيات يقوم بالعمل عليها أبناء وبنات الوطن شيء يثلج الصدر ويؤكد أن شباب وفتيات المملكة قادرون على العمل باحترافية وتحقيق الأهداف التي تطمح لها القيادة - حفظها الله - والإسهام في جودة حياة كل من يقيم على ثرى هذه الأرض المباركة".

من جهته، بيَّن العميد الفارس أن مركز العمليات الأمنية الموحَّدة (911) بالمنطقة الشرقية هو ثالث مركز من نوعه على مستوى المملكة، ويظم منظومة اتصال متكاملة تضمن الاستجابة السريعة لجميع الحالات الطارئة وفق مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والخدمية ، حيث يخدم المركز بالمنطقة الشرقية 12 محافظة، بالإضافة إلى مدينة الدمام، بعد أن وحَّد عمل 29 غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحَّد (911) ويستقبل المركز جميع المكالمات والحالات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية والخدمية.

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22:06ت م

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