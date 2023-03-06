شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يفاجئ الهلال ويتغلب عليه بهدفين في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الهزيمة على يد الفتح بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت اليوم الأثنين الموافق السادس من شهر مارس الجارى على ستاد الهلال.

الفتح يفاجئ الهلال

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق الفتح بهدف دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبى الفريقين من أجل تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الرابعة عشر سجل بيتروس ماثيوس الهدف الأول لصالح الفتح ولكن تم إلغاءه بداعى التسلل.

وفي الدقيقة الـ39 سجل كريستيان تيلو الهدف الأول وهدف التقدم لصالح فريق الفتح لينتهى الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة دفع مدرب الهلال رامون دياز بأكثر من لاعب من أجل تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، ومر الوقت دون حدوث جديد وفي الدقيقة الـ80 سجل خالد عيسي الغنام الهدف الثاني لصالح الفتح وفي الدقيقة الـ94 سجل صالح الشهري الهدف الأول وهدف تقليص النتيجة لتنتهى المباراة بفوز الفتح بهدفين مقابل هدف.