شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مجموعة النصر فى البطولة العربية للأندية 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت نتائج قرعة البطولة العربية، والتى أنتهت منذ قليل، عن وقوع النصر فى مجموعة نارية رفقة الزمالك المصري، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من إطار المسابقة.

حيث تم إعفاء كلا من النصر والزمالك من المواجهات التمهيدية، ولكن لم يتحدد حتى الآن موقف الفريقين الآخرين، حيث سيتواجه كلا من الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي والمريخ السوداني وتشيرين السوري.

فى حين سيتنازع كلا من فحمان والاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني والسيب العماني، على المقعد الأخير لهذه المجموعة.



رونالدو فى مواجهة مثيرة أمام الزمالك

ومن المنتظر أن يواجه النصر نادي الزمالك، عن هذه المجموعة، مما يجعل لاعبي الفارس الأبيض يقبلون على تحدي صعب أمام النجم البرتغالي رونالدو، فى أحدي المواجهات العربية المثيرة المنتظرة، أن تقام فى الأراضي السعودية.



نظام البطولة العربية للأندية

وستقام فعاليات مباريات الدور الأول من البطولة العربية لكرة القدم المكون من 24 نادي حيث يخوض كل فريق مواجهة وحيدة بنظام الذهاب والعودة، ليقوم 12 نادي بالتأهل إلى الدور الثاني على أن يتم تصفيتهم إلى 6 أندية فقط.

وتنضم الاندية الـ6 التي سوف تتأهل إلى الدور المقبل إلى دور المجموعات من البطولة العربية، التي تشارك فيها 10 أندية بشكل مباشر، ويتم تقسيم تلك الأندية الـ16 إلى 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق.