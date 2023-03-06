شكرا لقرائتكم أسعار الفقع تصل لـ 1300 ريال في مهرجان حي عرقة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت قناة الإخبارية، أسعار الفقع والكمأ والزبيدي خلال فعاليات مهرجان حي عرقة بالرياض.

ويتيح المهرجان مناطق متنوعة، إضافة إلى مناطق العارضين.

أسعار متنوعة

ولفت مراسل القناة إلى أن الأسعار تبدأ من 300 إلى 1300 ريال بأنواعه المختلفة، ويباع الاثنان كيلو ونصف من الفقع بـ 1100 و1200 للكرتونة.

وأشار إلى أن أنواع الفقع ثلاثة، وهي الخلاصي والزبيدي والكمأ.