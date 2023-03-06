شكرا لقرائتكم وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة معادن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في محافظة رأس الخير.

تفاصيل وظائف معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تخطيط الإنتاج (عدد وظيفتين).

– مشرف تخطيط الإنتاج والاقتصاد.

– مهندس الواجهة الخارجية.

– مهندس أول/ تخطيط الإنتاج.

– مشغل أول/ الأمونيا (عدد وظيفتين).

– مشغل أول/ غرفة التحكم الأمني.

– مشغل أول/ عمليات التعدين.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)