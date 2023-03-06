شكرا لقرائتكم ضبط مواطن خبأ 3150 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول بـ جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب على شخص بحوزته 3150 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

أقراص مخدرة

وتفصيلًا، قال حساب الأمن العام عبر موقع تويتر: قبضت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب في منطقة جازان على مواطن بحوزته 3150 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.