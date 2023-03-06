شكرا لقرائتكم المساحة الجيولوجية: دول الخليج بعيدة عن الأنشطة الزلزالية المدمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد رئيس اللجنة الاستشارية للزلازل ومدير مركز الأزمات والكوارث في هيئة المساحة الجيولوجية، الدكتور هاني زهران، أن كل الزلازل التي وقعت في البحر الأحمر ضعيفة أو متوسطة.

ولفت زهران، خلال لقاء له مع نشرة الرابعة، عبر قناة العربية، إلى أن دول الخليج بعيدة عن وقوع أنشطة زلزالية مدمرة أو هزات ارتدادية.

صدوع تكتونية

وأشار مدير مركز الأزمات والكوارث في هيئة المساحة الجيولوجية إلى أنه لا توجد صدوع تكتونية تمر بالصفيحة العربية.