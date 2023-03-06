شكرا لقرائتكم وزير الثقافة ينعى عبدالرحمن الأنصاري: سيبقى اسمه خالدًا في التاريخ السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نعى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، المؤرخ وعالم الآثار عبدالرحمن الأنصاري الذي توفي بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز الـ 87 عامًا.

وقال وزير الثقافة عبر حسابه بموقع “تويتر” “رحم الله الدكتور عبدالرحمن الأنصاري، سيبقى اسمه خالدًا في صفحات التاريخ السعودي، مؤرخًا ومكتشفًا وعالمًا”.

وأضاف “تعازينا الصادقة لأسرته الكريمة وللثقافة السعودية”.

ونعى عمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأنصاري قائلًا على حسابه بموقع “تويتر”: “نسأل الله الرحمة والمغفرة، للدكتور عبدالرحمن الأنصاري، الذي يعد أحد أبرز رواد علم الآثار في المملكة، وكانت له إسهاماته الثرية حول العلا وتاريخها وآثارها.. خالص التعازي لأسرته وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.