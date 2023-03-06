السعودية اليوم / سفير المملكة لدى غينيا يُقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً



كوناكري 14 شعبان 1444 هـ الموافق 6 مارس 2023 م واس

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعيَّـن لدى جمهورية غينيا الدكتور فهّاد بن عيد الرشيدي، نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والغينيين بالخارج الدكتور موريساندا كوياتي، وذلك خلال استقباله اليوم في مكتب معاليه بمقر وزارة الخارجية الغينية، بحضور عددٍ من المسؤولين بوزارة الخارجية الغينية.

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21:40ت م

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